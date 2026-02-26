본문 바로가기
[속보]김정은 "韓, 동족 범주에서 영원히 배제…역학구도 바뀔 일 결단코 없어"

손선희기자

입력2026.02.26 07:38

[속보]김정은 "韓, 동족 범주에서 영원히 배제…역학구도 바뀔 일 결단코 없어"
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
