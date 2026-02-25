광주 시민단체 "5·18 개헌 방해 국민의힘 규탄"

광주시민단체 5곳 공동성명

24일 국회에서 열린 2월 임시국회 제8차 본회의에서 3차 상법 개정안이 상정된 후 국민의힘 윤한홍 의원이 무제한 토론(필리버스터)을 시작하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주 지역 시민사회단체들이 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록을 위한 개헌 절차를 지연시키고 있는 정치권을 향해 강력히 규탄하고 나섰다.

25일 광주시민단체협의회 등 5개 시민사회단체는 공동 성명을 내고 "대한민국 민주주의 발전에 기여해 온 5·18 정신의 헌법 전문 수록을 방해하는 국민의힘을 규탄한다"며 "5·18 정신 수록과 제7공화국 건설을 위한 개헌에 속도를 내야 한다"고 촉구했다.

이들 단체는 "5·18 광주민중항쟁은 권위주의 권력에 맞선 시민 저항의 상징이자 한국 민주주의 발전의 든든한 토대였다"며 "그 숭고한 정신을 헌법 전문에 명시하는 것은 민주주의 퇴행을 막겠다는 중대한 역사적 선언"이라고 강조했다.

이어 "1980년 5월의 공동체 정신은 연대와 돌봄, 자치의 소중한 가치를 보여준 대표적 사례"라며 "더불어민주당 역시 상대 정당을 핑계로 개헌 논의를 미루지 말고 적극적으로 참여해야 한다"고 꼬집었다.

앞서 지난 23일 개헌 국민투표를 위한 국민투표법 개정안이 국회 상임위원회를 통과했으나, 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)에 돌입하면서 본회의 의결이 기약 없이 지연되고 있는 상황이다.

단체는 마지막으로 "대한민국은 지금 권위주의로 후퇴할 것인지, 시민주권 시대로 나아갈 것인지 중대한 갈림길에 서 있다"며 "빛의 혁명으로 분출된 시민들의 간절한 요구에 이제는 정치권이 제대로 응답해야 할 때"라고 목소리를 높였다.





