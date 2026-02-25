본문 바로가기
‘마곤젤’ 믁끄럽 마라 곤약젤리, 국내 공략 나선다

이상현기자

입력2026.02.25 14:20

‘마곤젤’ 믁끄럽 마라 곤약젤리, 국내 공략 나선다
'마라곤약젤리'가 국내 시장 공략에 본격 나섰다. 태국 현지 편의점과 대형마트 등에서 판매 호조를 보인 데 이어, 한국에서도 공식 유통 채널을 통해 소비자들과 만난다.


'믁끄럽 마라 곤약젤리'는 곤약을 베이스로 한 스낵형 젤리 제품으로, 1봉지(50g) 기준 42kcal 미만의 낮은 열량이 특징이다. 마라 특유의 얼얼한 매운맛을 비교적 부담 없이 즐길 수 있도록 구현했으며, 쫄깃한 식감과 자극적인 풍미를 동시에 살렸다.

개별 포장 형태로 휴대가 간편해 가방이나 주머니에 넣고 다니기 좋으며, 컵라면 등에 추가해 색다른 마라 풍미를 더하는 방식으로도 활용 가능하다.


해당 제품은 태국 현지 세븐일레븐 편의점과 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 유통 채널에서 판매되며 품절 사례를 빚을 만큼 인기를 끌고 있다. 지난 1월에는 셰프와 소믈리에 등 미각 전문가들이 블라인드 테스트로 맛과 완성도를 평가하는 '2026 브뤼셀 국제 식음료 품평회'에서 우수 미각상(Superior Taste Award)을 수상하기도 했다.


2025년 12월에는 태국대사관 초청으로 한국 독점 수입사 ㈜글로버스코리아가 태국 국경일 행사에 참석해 국내 공식 론칭을 발표했다.

현재 '믁끄럽 마라 곤약젤리'는 국내 오프라인 매장인 교보문고와 온라인 플랫폼인 네이버, 쿠팡 내 수입사 공식 스토어를 통해 구매할 수 있다.





lshb01@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

