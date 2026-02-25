본문 바로가기
엑소, 중국 13개 도시 랩핑 팝업 60만명 방문

이이슬기자

입력2026.02.25 09:22

엑소 정규 8집 'REVERXE' 중국 랩핑 팝업 현장 모습. SM엔터테인먼트 제공

엑소 정규 8집 'REVERXE' 중국 랩핑 팝업 현장 모습. SM엔터테인먼트 제공

그룹 엑소(EXO)가 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직과 협업한 컴백 기념 쇼핑몰 랩핑 팝업을 마쳤다고 SM엔터테인먼트가 25일 밝혔다.


엑소는 정규 8집 '리버스(REVERXE)' 발매일인 1월19일부터 약 한 달간 앨범 콘셉트로 디자인한 특별 팝업을 중국 13개 도시 주요 쇼핑몰에서 순차적으로 운영했다. 이는 QQ뮤직이 진행한 K팝 아티스트 팝업 중 사상 최다 도시에서 열린 행사다.

이번 랩핑 팝업은 최초 베이징, 상하이, 광저우, 난징, 항저우, 우한, 청두, 란저우 등 8개 도시에서 시작했다. 이후 현지 호응에 선전, 충칭, 쑤저우, 스자좡, 정저우 등 5개 도시를 추가했다. QQ뮤직 제공 기준 총 60만명이 방문했다.


이에 엑소는 지난 6~9일 나흘간 상하이, 베이징, 선전을 순차적으로 방문했다. 멤버들은 사인회와 포토회 등 다양한 이벤트를 통해 현지 팬들과 소통했다.


엑소는 4월10~12일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어 '엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌(EXO PLANET #6 - EXhOrizon)'을 개최한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
