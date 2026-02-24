미래에셋, 6354억 규모 주주환원 결의…역대 최대

미래에셋증권은 역대 최대 규모인 약 6354억원의 주주환원을 진행한다고 24일 밝혔다.

미래에셋증권은 이날 이사회를 열고 현금 및 주식 배당, 자사주 소각, 신임 사외이사 선임 등을 결의했다.

결정된 배당총액은 현금배당 약 1744억원(보통주 기준 300원), 주식배당 약 2909억 원(보통주 기준 500원 상당 주식)으로 총 4653억원이다.

이는 이사회 전일 종가 기준으로 전년도 현금배당 금액(1467억원)의 3배가 넘는 규모다.

배당 기준일은 3월17일이며, 현금 및 주식 배당은 오는 3월 24일 정기주주총회 승인 후 1개월 이내 지급할 계획이다.

자사주 소각은 보통주 약 1177만주, 2우선주 약 18만주를 대상으로 진행되며, 작년 11월 보통주 및 우선주 약 405만 주 등을 소각한 금액까지 합산하면 약 1701억 원 규모에 이르는 것이라고 미래에셋증권은 설명했다.

이에 따라 미래에셋증권의 2025 사업연도 총 주주환원 규모는 약 6354억원에 이르게 되며, 당기순이익이 약 1조5000억원임을 감안할 때 주주환원 성향은 약 40%가 된다고 미래에셋증권 측은 강조했다.

이날 이사회에서는 신규 사외이사로 안수현 사외이사(감사위원)를 선임하는 안건도 결의했다. 안수현 사외이사 후보자는 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장으로, 금융감독원 소비자부문 위원, 디지털자산보호재단 비상임이사 등으로 활동 중인 대표적인 법률·금융소비자보호 전문가다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



