돌아온 패닉 이적·김진표…20년 만에 단독 콘서트

이이슬기자

입력2026.02.24 14:21

'패닉 이즈 커밍' 4월 LG아트센터 개최

패닉 콘서트 포스터. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

패닉 콘서트 포스터. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 구성된 듀오 패닉이 20년 만에 단독 콘서트로 돌아온다고 뮤직팜엔터테인먼트가 24일 밝혔다.


패닉은 4월16~19일 4일간 LG아트센터 서울 LG 시그니처홀에서 단독 콘서트 '패닉 이즈 커밍'(PANIC IS COMING)을 연다.

'패닉'이라는 이름으로 국내에서 여는 단독 콘서트는 2006년 이후 약 20년 만이다.


1995년 데뷔한 패닉은 총 4장의 앨범을 통해 '달팽이', '왼손잡이', 'UFO', '내 낡은 서랍 속의 바다' 등 실험적이면서도 대중적인 히트곡을 냈다. 뮤직팜 측은 "긴 시간 전설의 귀환을 기다려온 팬들에게 이번 콘서트는 벅찬 감동을 선사할 것"이라고 전했다.


공연 시간은 평일인 목요일과 금요일은 오후 7시30분, 주말인 토요일과 일요일은 오후 5시다. 티켓 예매는 오는 26일 오후 4시부터 시작한다. 예매는 LG아트센터 서울 홈페이지와 놀(NOL) 티켓에서 동시에 진행한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
