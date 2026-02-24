본문 바로가기
경기도, 아프리카돼지열병 차단위해 불법 수입식품 특별 수사

이영규기자

입력2026.02.24 08:14

경기도가 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 막고 도민이 안심하고 식품을 구매할 수 있도록 오는 3월6일까지 불법 수입식품 및 축산물에 대한 특별 수사를 실시한다.


수사 대상은 아프리카돼지열병 발생 지역(안성·화성·포천·평택)과 외국인 밀집 지역(안산·시흥) 내 돈육 및 돈가공 수입식품 판매업소 등 240곳이다.

주요 점검 사항은 ▲정식 수입 신고 없이 진열·판매되는 소시지·햄·육포 등 식육 가공품 ▲출처 불명 및 한글 표시가 없는 식육 가공품 ▲소비기한이 경과한 제품의 진열·보관·냉동·냉장 기준 위반 등이다.


경기도청

적발된 불법 제품은 (북부)동물위생시험소에서 압류 및 검사·폐기 조치를 실시할 예정이다.


권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "이번 특별수사를 통해 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 방지하고, 도민이 안심하고 식품을 구매할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
