안병용 의정부시장 예비후보, 새벽부터 시민 속으로…"경제 회복 총력"

안병용 의정부시장 예비후보는 23일 새벽부터 시민들과의 소통을 이어가며 의정부의 경제 회복을 다짐했다. 이날 그는 의정부예술의전당, 의정부역, 그리고 의정부시청 앞에서 출근하는 시민들에게 아침 인사를 건넸다. 이처럼 시민들과의 소통을 중시하는 그의 행보는 지역 사회의 고단한 삶을 위로하고, 경제 회복을 위한 의지를 다지기 위한 것이었다.

안 예비후보는 아침 인사를 통해 시민들과의 유대감을 더욱 강화하고자 했다. 그는 "시민 여러분의 고단한 삶을 이해하고, 함께 나아가고 싶다"라며 소통의 중요성을 강조했다. 이러한 그의 태도는 시민들에게 큰 위로가 되었고, 그들의 일상에 긍정적인 영향을 미쳤다. 아침 인사를 마친 후, 그는 시내 한 식당에서 해장국으로 아침 식사를 하며, 식당에서 만난 시민들과 덕담을 나누는 시간을 가졌다.

식당에서 만난 시민들은 안 예비후보에게 힘을 주며 응원의 메시지를 전했다. 그는 "여러분의 성원 덕분에 힘을 내고 잘 버티겠다"며 감사의 인사를 전했다. 이러한 소통의 순간들은 그가 시민들과의 관계를 더욱 돈독히 하는 데 기여했다. 안 예비후보는 시민들의 목소리를 듣고, 그들의 의견을 반영하는 것이 중요하다고 믿고 있다.

오후에는 의정부시 센트럴타워 14층에 마련된 선거사무실에서 내일 개최할 의정부시 재정파탄 긴급 기자회견문을 정리하며, 사무실을 찾아오는 시민들과도 소통을 이어갔다. 그는 "이번 선거는 의정부시가 다시 도약할 것인가, 아니면 계속 추락할 것인가에 대한 기로에 선 매우 중요한 선거"라고 강조하며, 시민들의 마음을 얻기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

안병용 예비후보의 이러한 소통 방식은 단순한 인사에 그치지 않고, 시민들의 목소리를 직접 듣고 그들의 필요를 이해하려는 노력의 일환이다. 그는 "시민들이 원하는 것은 무엇인지, 그들의 고충은 무엇인지 항상 귀 기울이겠다"며 소통의 중요성을 다시 한번 강조했다. 이러한 그의 태도는 의정부 시민들에게 신뢰를 주고, 그들의 지지를 얻기 위한 중요한 발판이 될 것이다.

그는 또한 "의정부의 경제가 무너진 상황에서 시민들과 함께 회복의 길을 모색해야 한다"며 경제 회복을 위한 구체적인 방안도 제시할 계획임을 밝혔다.

안 예비후보는 시민들과의 소통을 통해 그들의 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 정책을 수립하겠다는 의지를 보였다. 그는 "시민들이 직접 참여할 수 있는 정책을 만들겠다"며, 시민들의 참여를 독려했다.

안병용 예비후보는 "시민들과의 소통은 단순한 선거운동이 아니라, 의정부의 미래를 함께 만들어가는 과정"이라고 강조하며, 시민들과의 관계를 더욱 깊이 있게 발전시키겠다는 의지를 보였다.

안 예비후보는 "시민들이 직접 참여할 수 있는 정책을 만들겠다"라며 시민들의 참여와 성원을 독려했다. 이러한 그의 태도는 의정부 시민들에게 신뢰를 주고, 그들의 지지를 얻기 위한 중요한 발판이 될 것으로 기대가 되고 있다.





