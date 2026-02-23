SSG닷컴, 티빙 연계 '쓱세븐클럽' 내달 출시…월 3900원

장보기 특화 멤버십에 OTT 적용

3월5일 론칭…장보기 7%적립 등 혜택

SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 '쓱세븐클럽'의 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 연계형 모델을 다음 달 5일 출시하면서 월 구독료를 3900원으로 책정했다고 24일 밝혔다.

쓱세븐클럽은 매달 기본형과 티빙형 중 원하는 멤버십 상품 유형을 선택할 수 있다. 기본형(2900원)에 1000원을 추가해 티빙형(3900원)을 선택하면 '환승연애' '쇼미더머니:야차의세계' 등 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 스포츠 경기를 시청할 수 있다.

업계 최고 수준의 장보기 혜택은 멤버십 유형과 관계없이 동일하게 제공한다. '쓱배송(주간·새벽·트레이더스)' 상품 구매 시 결제금액의 7%가 고정으로 적립된다. 멤버십 전용 장보기 상품도 특가로 구매할 수 있다. 이 밖에 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰도 지급한다.

SSG닷컴은 이달 중 신규 가입하는 고객을 대상으로 1개월 구독료 면제 혜택과 티빙 1개월 이용권, 장보기 지원금 5000원을 제공한다. 이와 별개로 3개월간 월 구독료 이상의 금액을 결제 즉시 SSG머니로 페이백해준다. 티빙형 가입자는 월 4000원을 돌려받아 장보기 적립 혜택과 티빙 시청 혜택을 사실상 무료로 누릴 수 있다. 이 밖에 골드바·실버바 등을 증정하는 럭키드로우 이벤트와 영화 '호퍼스' 예매권 추첨 이벤트도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 "쓱세븐클럽 티빙형 서비스는 생활에 실질적인 도움이 되는 장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합된 멤버십을 부담 없는 가격에 누릴 수 있다는 점이 특징"이라며 "기본 혜택 외에도 쓱세븐클럽 회원만이 누릴 수 있는 다양한 혜택을 마련할 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



