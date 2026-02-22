[이번주 IPO]2월 넷째 주 수요예측·청약 일정

이달(2월) 넷째 주에는 카나프테라퓨틱스, 아이엠바이오로직스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 에스팀, 액스비스는 일반청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆카나프테라퓨틱스= 2019년 2월 설립된 카나프테라퓨틱스는 인간 유전체 기반 약물 개발 기술을 활용해 혁신신약을 개발하고 있다. 특히 종양미세환경을 표적하는 기전과 면역 활성 조절 기술을 기반으로 한 이중항체 기반 면역항암제와 차세대 ADC 기술을 활용한 ADC 치료제를 통해 고형암 환자의 미충족 의료 수요를 해결하기 위한 파이프라인을 지속적으로 확장하고 있다.

총 200만주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 1만6000~2만원으로 공모예정금액은 320억~400억원이다. 오는 23~27일 수요예측을 진행하고 3월5~6일 청약을 받을 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.

◆아이엠바이오로직스= 2020년 설립된 아이엠바이오로직스는 자가면역질환을 타깃으로 하는 항체신약 개발기업이다. 독창적인 플랫폼 기술을 기반으로 한 파이프라인의 가치를 인정받아 지난해 7월 전문평가기관 두 곳으로부터 A, A 등급을 받으며 기술성 평가 문턱을 넘었다.

총 200만주를 공모한다. 공모 희망가액은 1만9000~2만6000원이다. 오는 27일부터 3월6일까지 수요예측을 진행한 후 3월11~12일 청약을 받을 예정이다. 주관사는 한국투자증권, 신한투자증권이다.

<일반청약>

◆에스팀= 공모가를 희망가 상단인 8500원으로 확정했다. 수요예측 경쟁률은 경쟁률 1335대 1을 기록했다. 오는 23~24일 일반투자자 대상 청약을 거쳐, 코스닥 시장에 3월 6일 입성할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.

에스팀은 전속 모델, 인플루언서 등의 IP를 기반으로 브랜드 마케팅 및 콘텐츠 사업을 영위하고 있다. 패션 산업 전반의 트렌드를 반영한 홍보 영상, 패션쇼, 팝업스토어 등 다양한 콘텐츠를 제작하고 있다.

◆액스비스= 공모가를 희망가 상단인 1만1500원으로 확정했다. 수요예측에서는 1124.21대 1의 경쟁률을 기록했다. 오는 23~24일 양일간 일반 청약을 거쳐 3월 9일 코스닥 시장 입성 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

2009년 설립된 액스비스는 첨단 제품 제조공정에 사용되는 레이저 가공 솔루션 전문기업이다. 회사는 국내 최초로 AI와 로보틱스 기술을 융합한 지능형 고출력 레이저 플랫폼 VisionSCAN을 보유하고 있다. VisionSCAN은 ▲고속가공 실현 ▲AI 기반 고정밀 제어 ▲로보틱스 기반 공정 사이클 최소화를 통해 고품질과 생산성 극대화를 동시에 구현한 것이 차별화된 경쟁력으로 평가받고 있다.





