본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

"스케이팅 증오한다" 은반 떠나더니…20살에 '깜짝' 금메달

김현정기자

입력2026.02.20 21:32

수정2026.02.20 21:38

시계아이콘01분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여자 싱글서 사카모토 꺾고 금메달 딴 '알리사 리우'

"스케이팅을 증오한다"며 열여섯에 은반을 떠났던 '천재 소녀'가 꿈의 무대로 돌아와 금메달을 목에 걸었다.


2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 금메달리스트 알리사 리우(20)의 이야기다.

리사 리우(미국)가 19일(현지시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 끝난 2026 밀라노·코르티나겨울올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글에서 우승한 뒤 활짝 웃고 있다. EPA 연합뉴스

리사 리우(미국)가 19일(현지시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 끝난 2026 밀라노·코르티나겨울올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글에서 우승한 뒤 활짝 웃고 있다. EPA 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

리우는 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리 스케이팅에서 150.20점을 획득해 최종 총점 226.79점으로 역전 우승을 일궜다. 이번 대회를 끝으로 은퇴를 선언한 사카모토 가오리(224.90점), 그리고 니카이 아미(219.16점·이상 일본)를 꺾었다.


미국 선수가 올림픽 피겨 여자 싱글에서 우승한 것은 2002년 솔트레이크시티 대회 세라 휴스 이후 24년 만이다. 미국의 단체전 금메달에도 도움을 줬던 리우는 대회 2관왕에도 올랐다.


중국계 미국인으로 류메이셴이라는 이름도 쓰는 리우는 2019년 미국선수권대회에서 역대 최연소(14세) 우승 기록을 세우며 이름을 떨쳤다. 그러나 3년 후 자신의 첫 올림픽 무대였던 베이징 대회 때 7위에 그쳤다. 메달 강박에 시달리던 리우는 '번아웃'을 이겨내지 못하고 스스로 스케이트화를 벗었다.

리우는 대신 등산화를 신고 히말라야 에베레스트 베이스캠프에 올랐다. 이듬해인 2023년에는 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)에 입학해 심리학을 배우며 평범한 일상을 만끽했다.


알리사 리우(미국)가 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나겨울올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. AFP 연합뉴스

알리사 리우(미국)가 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나겨울올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. AFP 연합뉴스

원본보기 아이콘

리우는 "빙판 밖의 세상이 얼마나 넓은지 알게 된 후 스케이팅이 내 삶의 전부가 아닌 일부라는 사실을 깨달았다"며 2024년 3월 빙판 복귀를 선언했다. 그러고는 지난해 세계선수권대회 정상에 오르면서 이번 올림픽 금빛 전망을 밝혔다.


이날 메달을 딴 리우는 경기 뒤 외신과 인터뷰에서 "저는 제 결과나 메달보다 제 이야기가 훨씬 더 중요하다고 생각한다. 그것을 가장 소중하게 간직할 것"이라며 "이번 여정은 정말 믿기지 않을 정도로 멋졌다"고 했다.


이어 "나는 이 메달이 필요하지 않았다. 내가 필요로 했던 건 무대였고 나는 그걸 얻었다"면서 "오늘 모든 점프에서 넘어졌더라도 나는 이 드레스를 입고 있었으니 괜찮았을 것"이라며 웃었다.


리우는 또 "내 인생은 원래 이렇게 흘러왔다. 결국 저의 모든 게 저를 이 자리로 이끌었다"고 밝혔다.


리우와 함께 미국 피겨를 대표했던 앰버 글렌(5위)은 "리우가 잠시 물러나 정신 건강을 돌본 이야기는 성공으로 가는 여정이 어떤 모습일지 아무도 모른다는 것을 잘 보여주는 것 같다"면서 "리우의 이야기가 스케이팅계에 '시간을 갖는 것도 괜찮다'는 메시지를 전할 수 있기를 바란다"고 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이런 전염병 처음" 나이 안 가린 감염에 '비상'…판 뒤집은 변수 '사료' "이런 전염병 처음" 나이 안 가린 감염에 '비상'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기