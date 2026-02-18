본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'동물보건사' 합격자 554명 발표…합격률 62.5%

세종=주상돈기자

입력2026.02.18 11:00

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제5회 동물보건사 자격시험
올해 4월 중 자격증 발급

농림축산식품부는 지난 8일 시행한 '제5회 동물보건사 자격시험'의 합격자를 19일 오전 10시에 발표한다고 밝혔다.


이번 동물보건사 자격시험은 전체 886명의 응시자 중 554명이 합격하여 62.5%의 합격률을 기록했다. 합격자 평균 점수는 141.68점(200점 만점)이며, 최고점수는 186점이다.

'동물보건사' 합격자 554명 발표…합격률 62.5%
AD
원본보기 아이콘

합격자는 다음 달 4일 오후 6시까지 자격조건 증명 서류, 결격사유 확인 서류를 제출해야 한다. 자세한 사항은 농식품부 홈페이지 및 '동물보건사 자격시험 관리시스템'에서 확인할 수 있다.


농식품부는 제출된 서류를 바탕으로 응시자격, 결격사유 등을 검토해 최종 합격 여부를 결정하고, 4월 중 자격증을 발급할 예정이다.


홍기옥 농식품부 반려산업동물의료과장은 "동물의료 현장에서 근무하게 될 신입 동물보건사들을 응원한다"며 "동물과 양육자에게 실질적인 도움이 되고 동물보건사가 안정적으로 일할 수 있도록 동물보건사 제도를 내실 있게 운영해 나가겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마 이거 사주세요" 뭔가 봤더니…주말 '오픈런' 했던 그 캐릭터[주末머니] "엄마 이거 사주세요" 뭔가 봤더니…주말 '오픈런'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

설 연휴 오후 3시만 되면 단 게 당긴다

"한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 불매 중…'쓰지 말자' 난리난 챗GPT

술 안 마셔도 생긴다…간암의 진짜 원인은 '이것'

'우크라 피켓' 들고 올림픽 입장 여성의 실체…알고보니 '반전'

엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타

머스크, 태극기와 함께 한국 반도체 인재 공개 구인

젠슨황 손 잡은 저커버그…대규모 AI 인프라 계약

새로운 이슈 보기