대전소방본부·의용소방대, 오는 5월까지 '산불 순찰'

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.17 09:16

등산로와 산림 인접지 주변 2인1조 활동

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전소방본부가 대전의용소방대와 함께 오는 5월 15일까지 '봄철 산불 예방 순찰 및 홍보 캠페인'을 본격 추진한다.


이번 활동은 기온 상승과 강수량 감소로 산불 위험이 커지는 봄철을 맞아, 산림 인접 지역의 화재 위험 요인을 사전에 차단하고 시민들의 산불 예방 인식을 높이기 위해 마련됐다.

대전의용소방대원들은 관내 산림화재 취약지역과 주요 등산로를 중심으로 2인 1조로 순찰에 나서 산림 인접지 논·밭두렁 및 영농 부산물 소각 행위를 집중적으로 계도한다.


또한 산림 내 인화물질 휴대 금지와 흡연·취사 행위 금지 등 산불 예방 수칙을 안내하고, 방치된 쓰레기 등 가연물 제거 활동도 병행한다.


아울러 보문산, 수통골, 식장산 등 주요 등산로 입구에서는 산불 예방 홍보 캠페인을 실시해 등산객을 대상으로 홍보물 배부와 현수막 게시 등을 통해 생활 속 산불 예방 실천을 적극 유도할 계획이다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전소방본부는 산불 조심 기간 동안 유관기관과의 협력 체계를 강화하고, 의용소방대의 기동 순찰을 통해 감시 사각지대를 최소화함으로써 산불 발생 시 신속한 초기 대응이 가능하도록 대응 태세를 유지할 방침이다.


김문용 대전소방본부장은 "봄철은 작은 부주의가 대형 산불로 이어질 수 있는 매우 위험한 시기"라며 "의용소방대의 선제적인 예방 활동과 함께 시민 여러분께서도 입산 시 인화물질 휴대 금지 등 산불 예방 수칙을 반드시 지켜주시길 바란다"고 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
