최민정·김길리 쇼트트랙 여자 1000m 준결승 진출

박병희기자

입력2026.02.16 19:22

숏뉴스
최민정과 김길리가 2026 밀라노ㆍ코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승에 진출했다.


최민정과 김길리는 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준준결승에서 각각 1조 2위, 3조 2위를 기록해 준결승에 올랐다.

최민정이 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준준결승에서 1조 2위로 결승선을 통과하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

최민정이 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준준결승에서 1조 2위로 결승선을 통과하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

최민정은 1조 1번 레인에서 출발해 초반 세 번째에 자리 잡았다. 7바퀴를 남겨두고 선두로 나섰으나 이내 킴 부탱(캐나다)에게 선두를 내주고 두 번째에 자리했다. 마지막 바퀴를 남기고 최민정이 안쪽, 아리아나 폰타나(이탈리아)가 바깥을 공략하며 킴 부탱을 밀어냈고, 폰타나가 1위, 최민정이 2위로 결승선을 통과했다. 최민정의 기록은 폰타나보다 0.139초 늦은 1분28초752였다.

김길리는 노도희와 함께 3조에서 경기했다. 김길리와 노도희는 4, 5위로 출발했고, 하위권에서 기회를 노렸다. 김길리는 세 바퀴를 남기고 안쪽을 파고들며 2위로 올라섰고, 잔드라 벨제부르(네덜란드)에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다. 기록은 1분29초068이었다. 노도희는 1분32초174의 기록으로 조 5위를 기록, 준결승 진출에 실패했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

