설 명절 '숯불 구이' 하다가…일가족 8명 병원행

해남 주택서 일산화탄소 중독

40대 등 남녀 8명 구조 이송

설 연휴를 맞아 고향 집에 모인 일가족이 집 안에서 숯불을 피워 고기를 구워 먹다 일산화탄소에 중독되는 사고가 발생했다.

16일 전남 해남소방서 등에 따르면 전날 오후 10시 58분께 전남 해남군 해남읍의 한 단독주택에서 A씨(40대) 등 일가족 8명이 신체 마비와 어지럼증을 호소한다는 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 119구급대는 현장에서 메스꺼움과 구토 증세를 보이는 A씨와 10대 청소년 등 남녀 8명을 병원으로 긴급 이송했다. 다행히 이들은 병원 치료를 받았으며 생명에는 큰 지장이 없는 것으로 확인됐다.

조사 결과 이들은 이날 오후 9시 40분부터 거실에 모여 숯불을 피워놓고 고기를 구워 먹던 중이었던 것으로 파악됐다.

소방 당국은 추운 날씨 탓에 창문을 닫고 환기를 제대로 시키지 않은 밀폐된 공간에서 숯불을 사용하다 일산화탄소에 중독된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



