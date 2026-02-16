작년 설·추석 연휴마다 30만 빈좌석으로 KTX 달렸다

김희정 의원 "위약금 올려도 명절기간 KTX 노쇼 열차표 오히려 증가"

지난해 설과 추석 연휴 각각 30만 넘는 빈 좌석으로 KTX 열차들이 달린 것을 아시나요?

명절 기간에 반환됐지만 끝내 다시 팔리지 못한 KTX 좌석은 최근 5년간 195만여장에 달하는 것으로 나타났다.

김희정 의원(국민의힘·부산 연제구)이 한국철도공사로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 설·추석 연휴 기간 최종 미판매된 이른바 '노쇼' 열차표는 2021년 12만4000장에서 2022년 26만5000장, 2023년 45만5000장으로 급증했다. 2024년 44만1000장으로 소폭 줄었지만 2025년에는 66만4000장으로 다시 크게 늘었다.

지난해 설 연휴에는 전체 판매 좌석 737만5000매 중 31만7000장(4.3%)이 빈 좌석으로 운행됐다. 추석에도 779만7000매 가운데 34만7000장(4.4%)이 최종 미판매됐다.

코레일은 좌석 선점과 노쇼를 줄이기 위해 지난해 설부터 환불 위약금을 강화했지만 별다른 '위력'이 없다. 출발 하루 전까지 400원이던 위약금을 당일에는 운임의 5~10%로 올렸고 출발 3시간 전 이후에는 10~20%, 출발 후 20분까지는 30%로 상향했다. 그러나 위약금을 올려도 노쇼 좌석은 줄지 않고 있다.

김 의원은 "명절마다 치열한 예매 경쟁이 벌어지지만 수십만장이 빈 채 운행되는 상황"이라며 "실효성 있는 대책 마련이 필요하다"고 말했다.





