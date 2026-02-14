본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

부고

[부고] 박전규 충남일보 대표이사 빙부상

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.14 20:17

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲김동식 씨 별세, 박전규 충남일보 대표이사 빙부상 = 13일, 놀뫼시민장례원(충남 논산시 원댕이길 12), 발인 15일, 연락처 041-733-0404





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

롯데자이언츠 4명, '불법 도박'으로 강제귀국…성추행 의혹엔 "사실 아냐"

'18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

아들 서울대 합격 이어…이부진 호텔신라 사장, 또 경사 났다

톰 크루즈와 브래드 피트의 격투… AI영상에 "할리우드는 끝인 것 같다"

1211회 로또 1등 '23, 26, 27, 35, 38, 40'

새로운 이슈 보기