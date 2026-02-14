본문 바로가기
강수현 양주시장, 설 현장 점검…“빈틈없는 안전망 구축 총력”

이종구기자

입력2026.02.14 16:14

양주시, 설 연휴 ‘안전 공백 제로’ 총력
강수현 시장, 전통시장·소방·의료기관 방문
연휴 기간 빈틈없는 대응체계 유지
18일까지 종합상황실 운영…시민 불편 최소화

경기 양주시가 설 연휴 첫날부터 시민 안전과 민생 안정을 위한 현장 점검에 나서며 '빈틈없는 대응 체계' 가동에 들어갔다.

강수현 양주시장이 연휴 시작일인 14일 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장은 연휴 시작일인 14일 관내 주요 치안·소방 기관과 의료시설, 전통시장 등을 차례로 방문해 비상 근무 상황을 살피고 현장 관계자들을 격려했다.


이번 점검에는 민생 분야 실·국·소장들이 동행해 분야별 대응 체계를 면밀히 점검했다. 강 시장은 첫 일정으로 양주소방서를 방문해 화재 및 구조·구급 대응 태세를 확인한 뒤, 가납시장을 찾아 명절 물가 동향을 살피고 상인들의 애로사항을 청취했다.

의료기관과 경찰·소방 현장에서는 응급 대응 체계와 기관 간 협력 시스템을 확인했다. 강 시장은 "연휴 기간 단 한 건의 안전 공백도 발생하지 않도록 철저히 대비해 달라"고 당부했다. 이어 설 연휴에도 현장을 지키고 있는 관계자들을 격려했다.

강수현 양주시장이 연휴 시작일인 14일 소방 기관을 방문해 비상 근무 상황을 살피고 현장 관계자들을 격려하고 있다. 양주시 제공

양주시 축산차량 거점소독소에서는 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류인플루엔자(AI), 구제역 등 가축전염병 유입 차단을 위한 방역 상황을 점검했다. 시는 설 연휴 기간 차량 통행과 방문객 이동이 늘어날 것으로 보고 소독과 예찰 활동을 강화할 방침이다.


전통시장에서는 명절 장보기로 분주한 상인과 시민들을 만나 지역경제 상황을 점검하고 애로사항을 청취했다.


강수현 시장은 "명절에도 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 책임을 다하고 있는 현업기관 관계자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "연휴 기간에도 빈틈없는 비상 대응 체계를 유지해 시민과 귀성객 모두가 안심하고 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강수현 양주시장이 연휴 시작일인 14일 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 있다. 양주시 제공

한편, 양주시는 14일부터 18일까지 5일간 종합상황실을 운영한다. 양주시는 이 기간 동안 ▲응급의료체계 유지 ▲생활불편 처리반 가동 ▲재난·재해 대비 비상근무 등을 통해 시민들의 불편을 최소화하고 행정력을 집중할 방침이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
