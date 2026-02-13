본문 바로가기
"ICE 오면 박살낸다" 카디 비 발언에…美 국토안보부 '과거 범죄' 거론

박은서인턴기자

입력2026.02.13 19:47

카디 비 공연 중 이민세관단속국 비판 발언
국토안보부, 카디 비 전력 거론하며 공개 반박

미국 유명 래퍼 카디 비(Cardi B)가 공연 도중 미 이민세관단속국(ICE)을 겨냥한 발언을 한 이후 미 국토안보부(DHS)가 그의 과거 범죄 전력을 거론하며 반박에 나서 논란이 커지고 있다.


미국 래퍼 카디 비. 카디 비 인스타그램

12일(현지시간) USA Today 등 현지 매체에 따르면, 카디 비는 전날 밤 미국 캘리포니아주 팜데저트에서 열린 '리틀 미스 드라마' 투어 공연 도중 "만약 ICE가 공연장에 들어온다면 내가 박살을 내주겠다"고 말해 관객들의 환호를 받았다.

카디 비는 2018년 솔로 여성 아티스트로는 처음으로 그래미 어워즈 '베스트 랩 앨범' 부문을 수상한 세계적인 래퍼다. 인스타그램 팔로워는 1억6000만명에 달하며, 그동안 민주당을 공개적으로 지지해왔다.


카디 비를 겨냥한 미 국토안보부의 SNS 게시글. 미 국토안보부 엑스(X)

이 같은 발언이 알려지자 미국 국토안보부는 공식 사회관계망서비스 계정을 통해 즉각 반응했다. 국토안보부는 "카디 비가 우리 요원들에게 약물을 먹이고 도둑질만 하지 않는 한 우리도 과거보다는 그녀의 행실이 나아졌다고 보겠다"는 글을 올렸다.


이는 카디 비가 과거 스트립클럽에서 일하던 시절 저질렀던 범죄 전력을 직접 거론한 것이다.

이에 대해 카디 비는 "약물 이야기를 할 거라면 엡스타인과 그의 주변 인물들이 미성년 여자아이들에게 약물을 투여하고 성폭행한 것에 대해 하자"며 "왜 당신들은 이른바 '엡스타인 파일'에 대해서 이야기하고 싶어 하지 않느냐"고 반박했다.


한편 이번 논란과 관련해 카디 비가 최근 인터뷰에서 이민 단속 정책을 비판해 온 가수 배드 버니의 발언을 공개적으로 옹호한 사실도 다시 주목받고 있다. 이를 계기로 미국 연예계를 중심으로 이민 단속 정책을 둘러싼 논쟁이 다시 확산하는 모습이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
