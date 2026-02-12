극우 유튜버 전한길 씨가 12일 경찰조사를 받기위해 서울 동작경찰서를 출석하고 있다. 전 씨는 이재명 대통령 관련해 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있다.
[포토] 전한길, ‘이 대통령 명예훼손’ 혐의 첫 소환 조사
2026년 02월 12일(목)
