제로베이스원, 5인 체제 재편…장하오·김규빈 등 4인 떠난다

엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'으로 결성된 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 5인조로 팀을 재편해 활동을 이어간다.

소속사 웨이크원은 12일 "멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인은 깊은 신뢰를 바탕으로 제로베이스원의 새로운 시즌을 함께하기로 결정했다"고 밝혔다.

YH엔터테인먼트 소속인 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 3월 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열리는 앙코르 콘서트까지 활동한 뒤 독자 노선을 걷는다. 이번 결정은 멤버들과 각 소속사 간 논의를 거쳐 내린 결론이다.

제로베이스원은 2023년 데뷔한 9인조 프로젝트 그룹으로, 당초 활동 기간은 2년 6개월이었다. 1월 활동 종료를 앞두고 계약 연장 여부에 업계의 관심이 쏠렸으나, 최종적으로 팀 유지와 독자 활동이라는 병행안을 택했다. 앞서 멤버 전원은 이달 신보 발매와 3월 서울 앙코르 콘서트까지 2개월 활동을 연장하기로 합의한 바 있다.

데뷔 이후 6연속 밀리언셀러를 기록하며 강력한 팬덤을 구축한 제로베이스원은 3월 콘서트를 기점으로 5인 체제로 전환한다. 웨이크원은 "5인 체제가 안정적으로 안착하도록 전폭 지원하는 동시에 모든 멤버가 동반자로서 성장하도록 지속 교감하겠다"고 강조했다.

팀을 떠나는 4인의 멤버에 대해 소속사는 "정해진 프로젝트 기간을 마무리하고 새로운 도약을 준비하게 됐다"며 "이들의 앞날에도 변함없는 격려와 응원을 부탁드린다"고 전했다.

웨이크원은 "제로베이스원 이름으로 아홉 멤버가 쌓아온 음악적 성취는 특정 시점에 머물지 않고 다양한 방식으로 확장하며 생명력을 이어갈 것"이라며 "활동 형태는 변화하지만, 그동안 공유한 가치와 팀의 정체성은 변함없이 유지하겠다"고 밝혔다.





