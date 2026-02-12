본문 바로가기
한국만화박물관, 14~15일 설 특별 개관…캐리커처·4D 상영

김희윤기자

입력2026.02.12 08:59

복조리 만들기·쿠키 체험 등
신년카툰전 '마이웨이' 28일까지

한국만화박물관은 설 연휴를 맞아 14일과 15일 양일간 특별 개관하고, 가족·연인 관람객을 위한 체험형 프로그램과 신규 입체 상영작을 운영한다고 12일 밝혔다.

한국만화박물관 2026 신년카툰전 관람객 모습. 사진 한국만화박물관

한국만화박물관 2026 신년카툰전 관람객 모습. 사진 한국만화박물관

박물관은 설 명절과 발렌타인데이를 맞아 선착순으로 '펠트 복조리 만들기 키트'를 증정하고, 오후에는 '설맞이 쿠키 만들기' 체험을 진행한다. 관람객들이 한 해의 건강과 복을 기원하며 함께 추억을 쌓을 수 있도록 기획됐다.


15일 오후에는 만화 작가들이 관람객의 얼굴을 직접 그려주는 유료 캐리커처 행사도 열린다. 로비갤러리에서 진행 중인 신년카툰전 '마이웨이' 참여 작가들이 함께하며, 말을 주제로 한 카툰 작품 감상과 함께 개인 캐리커처를 소장할 수 있다. 신년카툰전 '마이웨이'는 28일까지 이어진다.

박물관에서는 만화 작가들이 관람객의 얼굴을 직접 그려주는 유료 캐리커처 행사도 열린다. 로비갤러리에서 진행 중인 신년카툰전 '마이웨이' 참여 작가들이 함께하며, 말을 주제로 한 카툰 작품 감상과 함께 개인 캐리커처를 소장할 수 있다. 신년카툰전 '마이웨이'는 28일까지 이어진다.사진 한국만화박물관

박물관에서는 만화 작가들이 관람객의 얼굴을 직접 그려주는 유료 캐리커처 행사도 열린다. 로비갤러리에서 진행 중인 신년카툰전 '마이웨이' 참여 작가들이 함께하며, 말을 주제로 한 카툰 작품 감상과 함께 개인 캐리커처를 소장할 수 있다. 신년카툰전 '마이웨이'는 28일까지 이어진다.사진 한국만화박물관

3층 입체상영관에서는 4D 애니메이션 '모글리의 정글 어드벤처'를 상영한다. 정글에서 자란 소년 모글리가 밀렵꾼들로부터 친구들을 지켜내는 이야기를 담은 작품으로, 4D 특수효과를 통해 현장감 있는 관람 경험을 제공한다.

박물관은 14일과 15일 정상 운영하며, 16일부터 18일까지는 설 명절 휴관에 들어간다.


백종훈 한국만화영상진흥원장은 "설 연휴를 맞아 다양한 프로그램을 준비한 만큼, 관람객들이 따뜻하고 즐거운 명절을 보내길 바란다"고 말했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
