“안전이 곧 경쟁력”… 설 앞둔 부산항, 현장으로 간 부산항만공사

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 10∼11일 부산항 내 주요 현장을 방문해, 설 명절 대비 안전관리 실태를 점검하고, 항만근로자들을 격려했다.

10일에는 송상근 사장이 부산항의 다중이용시설 현장을 살피며 설 연휴 기간 여객 수요 증가에 대비한 터미널 내 시설물과 여객 동선 전반의 안전관리 상태를 점검했다.

이날 점검에서는 국제여객터미널·영도크루즈터미널의 시설별 특성을 고려한 점검이 진행됐다.

먼저 국제여객터미널에서는 여객 대합실, 승하선 동선, 소방·피난 시설 등 주요 안전 설비와 연휴 기간 비상 대응체계를 중점적으로 점검했으며, 영도크루즈터미널에서는 크루즈 승·하선 절차와 대규모 관광객 이동 시 동선 운영관리 상태를 중심으로 원활한 흐름과 쾌적한 이용 환경이 유지되고 있는지를 중점적으로 살폈다.

또 크루즈선 보안 운영 체계와 현장 대응 절차도 함께 점검했다.

11일에는 송상근 사장을 포함한 점검단이 신항 배후단지 종합상황실을 방문해 배후단지 내 시설물 관리 현황과 비상대응체계를 점검하고, 컨테이너 부두를 방문해 설 명절 기간 항만 운영 계획 등을 확인했다.

또 항만 배후단지 일원에서 근무하는 부산항운노동조합 물류지부 조합원 350여명을 대상으로, 감사와 격려의 의미를 담은 명절맞이 격려품을 전달했으며, 방문 현장의 부산항운노동조합 이외에도 한국검수검정협회, 부산항만산업협회, 한국선용품산업협회, 한국선박수리공업협동조합, 항만재개발사업 건설현장 등 부산항에서 종사하는 약 4200여명 근로자를 대상으로 명절 격려품을 배부했다.

부산항만공사 송상근 사장은 "설 연휴에도 부산항의 안정적인 운영을 위해 현장을 지키는 항만근로자들의 노고에 감사를 전한다"면서 "설 연휴 기간 부산항을 찾는 이용객과 근무자 모두가 안전하게 이용할 수 있도록 항만 운영에 철저를 기하겠다"고 말했다.





