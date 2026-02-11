강원도의회 레고랜드 특위, 하중도 선사유적 보존 실태 현지점검 실시

박기영 위원장 “중요 선사유적 철저한 관리 당부”

레고랜드 특위, 하중도 유구 보관 실태 직접 점검

선사유적 이전·보존 관리 상태··활용 대책 중점 확인

강원특별자치도의회 '알펜시아·레고랜드 진상조사 특별위원회(이하 특위)'가 레고랜드 조성 과정에서 발굴된 선사시대 유적의 보존 실태를 파악하기 위해 현장 행보에 나섰다.

박기영 알펜시아·레고랜드 진상조사 특별위원회 위원장(춘천3)을 비롯한 특위 위원들은 11일 춘천 하중도 내 유구(지석묘 등) 임시보관시설을 방문해 현지점검을 실시하고 있다.

박기영 위원장(춘천3)을 비롯한 특위 위원들은 11일 춘천 하중도 내 유구(지석묘 등) 임시보관시설을 방문해 현지점검을 실시했다. 이번 점검은 전임 최문순 도정 당시 추진된 레고랜드 사업 과정에서 이전된 유물들이 적절하게 관리되고 있는지, 훼손 위험은 없는지 직접 확인하기 위해 마련됐다.

이날 특위는 강원중도개발공사(GJC) 관계자로부터 유구 이전 경위와 시설 운영 현황에 대한 브리핑을 청취했다. 위원들은 특히 야외나 임시 시설에 보관 중인 석조 유물들의 부식 및 파손 방지 대책을 꼼꼼히 따져 물으며 향후 조성될 유적공원과 박물관으로의 안전한 이전 복원 계획을 집중 점검했다.

강원중도개발공사 측은 이에 대해 "현재 임시 보관 중인 유구들은 향후 하중도 내에 들어설 유적공원과 박물관으로 이전하여 원형대로 복원·보존될 예정"이라고 설명했다.

현장을 직접 살핀 박기영 위원장은 "하중도 유구는 우리 지역의 소중한 선사시대 자산인 만큼, 어떤 상황에서도 철저한 보존과 관리가 최우선되어야 한다"며 "이번 점검 결과를 바탕으로 레고랜드 조성 과정 전반에 걸친 의혹을 면밀히 검토하고, 제도적 보완책이 필요하다면 적극적으로 마련하겠다"고 강조했다.

특위는 이번 현지점검에서 수집된 자료와 현장 상황을 종합해 향후 진상조사 결과 보고서에 반영할 예정이다.





춘천=이종구 기자



