동해시, 국내 최초 ‘빈 주차칸’까지 모신다…실시간 스마트 주차 시연

행안부·카카오·현대오토에버 '맞손'

동해시, 주소기반 정밀 주차 서비스 공개

묵호항 일원 공영주차장 6개소 630면에

'주차면 단위' 주소체계 구축 완료

강원도 동해시는 주차장 입구가 아닌 개별 주차면까지 길을 안내하는 스마트 주차 서비스를 12일 시연한다고 11일 밝혔다.

시연회는 동해시청 안전정보센터 회의실과 발한동행정복지센터 일원에서 열리며, '주소기반 주차정보 구축 및 융·복합 서비스 모델 실증사업'의 일환으로 진행된다.

이번 사업은 행정안전부가 주관한 공모사업으로 추진됐으며, 동해시와 카카오, 현대오토에버 등 민관 협업을 통해 구축됐다.

시는 묵호항 인근 공영주차장 6곳, 630면에 대해 주차면 단위 주소체계를 적용하고 위치센서와 공간정보 데이터를 결합해 실시간 주차 정보를 반영하는 안내 서비스를 구현했다.

기존 내비게이션이 주차장 입구 또는 지번 단위까지만 안내하던 것과 달리, 이번 서비스는 현재 비어 있는 주차면까지 경로 안내가 가능하다. 시연에서는 전기차 아이오닉5와 EV9 차량이 실제 주행을 통해 기능을 선보일 예정이다.

시는 앞서 공영주차장 200곳, 약 1만면에 대한 공간정보 데이터 구축을 완료해 향후 서비스 확대 기반을 마련했다.

이번 실증사업은 주소정보 정책과 지자체 공간데이터, 민간 내비게이션 기술을 연계한 협업 모델로 평가된다. 동해시는 교통 접근성 개선에 따른 관광객 증가에 대비해 교통 편의 서비스 고도화를 추진하고 있다.

차량용 주차내비게이션(현대오토에버). 동해시 제공 원본보기 아이콘

시는 서비스 도입을 통해 주차 편의 향상과 배회 주행 감소에 따른 교통 혼잡 완화, 탄소 배출 저감 효과를 기대하고 있으며 향후 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

이인섭 안전과장은 "주차면 단위 주소체계 구축은 시민 체감형 스마트 교통서비스 구현이라는 점에서 의미가 있다"며 "시연 결과를 바탕으로 서비스 완성도를 높이고 적용 범위를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





