본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"여기가 바로 99세까지 놀이터"… 롯데百 부산본점에 상륙한 ‘레고’ 성지

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.11 09:07

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아이 손 잡고 레고 속으로… 롯데百 부산본점, 체험형 팝업 선봬

아이들보다 '어른이(어른+어린이)'들이 더 설레는 풍경이 펼쳐진다.


롯데백화점 부산본점 지하 1층 시그니처 팝업존에서는 3월 5일(목)까지 글로벌 완구 브랜드 '레고(LEGO)' 팝업스토어를 운영한다.

레고 팝업. 롯데백화점 부산본점 제공

레고 팝업. 롯데백화점 부산본점 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 팝업스토어는 아이부터 성인까지 폭넓은 팬층을 보유한 레고의 인기 아이템과 체험형 이벤트를 결합한 것이 특징이며, 행사 기간 동안 5만원 이상 구매 고객에게는 크레인게임 참여 기회 1회권을 증정, 8만원 이상 구매 시에는 레고 한정판 '말의 해' 제품을 제공한다.

아울러 레고 인기 아이템 10종을 선정해 최대 30% 특별 할인판매를 진행해 합리적인 가격대로 레고 제품을 만나볼 수 있다.


이와 함께 2월 27일 공식 출시를 앞둔 레고 2월 신제품을 미리 만나볼 수 있는 선주문 행사도 진행한다. '피카추와 몬스터볼', '이브이' 등 포켓몬 시리즈 신제품을 정식 출시 전 선공개해 레고 마니아와 캐릭터 팬들의 관심을 끌 것으로 기대된다.




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크] 오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기