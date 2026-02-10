韓쇼트트랙, 불운에 울며 혼성계주 메달 사냥 실패…개인전에선 남녀 모두 8강행(종합)

한국 쇼트트랙이 불운에 울며 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기 첫 날 메달 사냥에 실패했다.

쇼트트랙은 개막 사흘 째인 10일부터 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 경기가 시작됐다. 이번 대회 쇼트트랙에는 모두 9개의 금메달이 걸려있고 이날 혼성계주 2000m에서 첫 금메달이 나왔다.

한국은 준결승에서 캐나다 선수와 몸싸움을 벌이다 넘어진 미국 선수에게 김길리가 걸려 넘어지며 결승 진출에 실패했다. 한국은 캐나다, 벨기에에 이어 3위로 결승선을 통과했다. 김길리가 미국 선수에게 걸려 넘어질 당시 한국의 순위가 3위였기 때문에 어드밴스 혜택이 주어지지 않았다.

김길리가 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승 경기가 끝난 뒤 아쉬워하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

한국은 네덜란드, 프랑스, 미국과 경쟁한 순위 결정전에서 네덜란드에 이어 2위를 차지했고, 최종 순위 6위를 기록했다.

결승에서는 홈팀 이탈리아가 2분39초019의 기록으로 금메달을 가져갔다. 캐나다와 벨기에가 각각 은메달과 동메달을 차지했고 2022 베이징 대회에서 초대 혼성계주 금메달을 가져간 중국은 4위에 그쳤다.

이번 대회 첫 금메달을 기대했던 쇼트트랙 혼성계주에서 아쉬운 결과가 나왔지만 앞서 열린 개인전에서는 최상의 결과가 나왔다. 남자 1000m 예선에 출전한 임종언, 황대헌, 신동민이 모두 조 2위를 기록하며 8강에 진출했고, 여자 500m 예선에서도 최민정, 김길리, 이소연이 모두 8강에 올랐다. 최민정과 김길리는 조 2위로, 이소연은 조 3위 중 상위 4명에 포함돼 기록으로 8강에 합류했다.

8강 대진 추첨 결과 임종언은 4조에서 린샤오쥔, 옌스 판트바우트(네덜란드), 루카 슈펜헨하우저(이탈리아), 레이니스 베르진스(라트비아)를 상대한다.

황대헌은 1조에서 헝가리에서 중국으로 귀화한 2022 베이징 대회 500ｍ 금메달리스트 샤오앙 류와의 대결하며, 신동민은 2조에서 '캐나다 에이스' 윌리엄 단지누와 맞붙는다.

쇼트트랙 남자 1000ｍ 결선 경기는 13일에 열린다. 여자 500m 결선 경기도 같은날 열린다.

조 추첨 결과 최민정과 이소연이 같은 4조에 편성됐다. 킴 부탱(캐나다), 셀마 파우츠마(네덜란드), 키아라 베티(이탈리아)와 준결승 진출을 다툰다. 31살의 베테랑 킴 부탱은 2018 평창 대회 500ｍ에서 은메달, 2022 베이징 대회 500ｍ에서 동메달을 따낸 강호다.

김길리는 미셸 펠제보어(네덜란드), 크리스틴 산토스-그리즈월드, 줄리 러타이(이상 미국), 장추퉁(중국)과 3조에 배정됐다.





