본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

한국연극협회 신임 이사장에 박현순 협회 수석부이사장

박병희기자

입력2026.02.10 20:05

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국연극협회는 박현순 협회 수석부이사장이 제28대 이사장에 선출됐다고 10일 밝혔다.


협회에 따르면 9일 로운 아트홀에서 열린 제65차 정기총회에서 제28대 이사장 선거가 실시됐으며 박현순 후보는 결선 투표 끝에 신임 이사장에 선출됐다.

박현순 한국연극협회 신임 이사장 [사진 제공= 한국연극협회]

박현순 한국연극협회 신임 이사장 [사진 제공= 한국연극협회]

AD
원본보기 아이콘

제28대 이사장 선거에는 오태근, 박현순, 박정의, 이홍기 4명의 후보가 출마했고, 후보자들은 지난달 29일 대전 관저문예회관과 지난 2일 서울 대학로 더굿씨어터에서 두 차례 공개토론회를 했다.

1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않아 1ㆍ2위 후보 간 결선투표가 실시됐고 박현순 후보가 268표를 얻어 177표의 오태근 후보를 꺾고 당선이 확정됐다.


박현순 당선인은 2022년부터 협회 수석부이사장으로 활동했으며, 한국예술단체총연합회 이사, 한국연극협회 이사, 한국연극협회 대구지회 지회장 등을 역임했다. 또한 한국연극협회 이사장상(1981), 목련연극제 연출상ㆍ무대미술상(1992), 금복문화상(2003) 등을 수상했다.


박현순 신임 이사장의 임기는 4년이다. 박 신임 이사장은 "강력한 실천 의지! 탁월한 해결 능력!"을 강조하며 "권한에는 맨 뒤에, 책임에는 맨 앞에 서겠다"고 각오를 밝혔다.

협회는 제27대 집행부 임원과 함께 전국 16개 지회 대의원 463명이 총회에 참석했다고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기