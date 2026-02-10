스키·스노보드협회, 김상겸 2억원·유승은 1억원 포상금

밀라노·코르티나 동계올림픽 1·2호 메달리스트

김상겸, 스노보드 남자 평행대회전 은메달

유승은, 스노보드 여자 빅에어 동메달

대한스키·스노보드협회가 김상겸과 유승은에게 억대 포상금을 지급한다.

협회는 10일 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 한국 선수단에 1·2호 메달을 안긴 스노보드의 김상겸(하이원)과 유승은(성복고)에게 억대 포상금을 준다. 김상겸 2억원, 유승은은 1억원의 포상금을 받는다.

김상겸이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 따낸 뒤 시상대에서 환하게 웃고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

김상겸은 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 획득했고, 유승은은 9일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 목에 걸었다. 한국 스키·스노보드 사상 두 번째와 세 번째 올림픽 메달이다. 특히 한국 스키·스노보드는 단일 올림픽에선 처음으로 '멀티 메달'을 수확했다.

협회는 2022년 베이징 동계올림픽을 앞두고 금메달에 3억원, 은메달에 2억원, 동메달에는 1억원의 포상금을 책정했는데, 당시엔 입상자가 나오지 않았고 이번 올림픽에선 포상금액을 유지했다.

유승은이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 3위에 오른 뒤 동메달을 깨무는 세리머니를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=연합뉴스

2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡고 있는 협회는 각종 국제대회 포상금을 꾸준히 늘려왔다. 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어세계선수권의 경우 메달 입상뿐만 아니라 6위까지도 포상금을 준다. 올림픽에선 4위에게 5000만원, 5위 3000만원, 6위에게는 1000만원이다. 2016년부터 포상금으로만 지급된 액수가 12억원에 육박한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



