이나현, 올림픽 여자 1000m 9위…한국 선수 최초 톱10

"의미있는 기록 세운듯…500m 메달 도전"

선배 김민선은 18위…500m 16일에 열려

스피드스케이팅 이나현이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 1000m에서 한국 선수 최초로 10위권에 진입하며 쾌조의 컨디션을 보였다.

이나현은 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분15초76의 기록으로 9위에 올랐다. 1992 알베르빌 대회에서 유선희가 기록한 한국 선수 올림픽 여자 1000ｍ 최고 순위(11위)를 경신하며 올림픽 무대에 데뷔했다. 대표팀 선배 김민선은 1분16초24의 기록으로 30명 출전 선수 중 18위를 기록했다.

이나현이 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

금메달은 1분12초31의 올림픽 신기록을 세운 네덜란드의 유타 레이르담이 차지했다. 은메달은 1분12초59를 기록한 네덜란드 펨케 콕, 동메달은 1분13초95를 기록한 일본의 다카기 미호가 가져갔다.

이나현은 초반 200ｍ를 전체 9위인 17초90의 기록으로 통과했고 600ｍ 구간도 전체 10위인 45초49에 끊는 등 안정적인 속도를 유지한 끝에 한국 선수 최초 톱10 진입에 성공했다.

경기를 마친 이나현은 "완벽한 레이스는 아니었으나 의미 있는 기록을 세운 것 같다"며 "열심히 준비하면 500ｍ에서 메달을 노려볼 수 있을 것 같다"고 말했다.

김민선은 1000m 기록보다 주종목인 500m를 염두에 두고 경기를 했다며 스타트에서 만족할 만한 결과를 얻었다고 밝혔다. 김민선은 첫 200ｍ를 전체 5위 기록인 17초83에 주파했고, 600ｍ 구간까지는 45초33으로 전체 9위를 기록했다.

김민선과 이나현은 오는 16일 주종목인 500m 메달에 도전한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>