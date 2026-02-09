금메달 따자마자 '툭' 부서졌다…밀라노 올림픽 '부실 메달' 무슨 일?

올림픽 최초 재활용금속 활용 '친환경 메달'

스키 브리지 존슨, 세리머니 중 망가져

미 대표팀 "메달은 점프테스트 통과 못해"

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 미국 선수단 첫 금메달을 따낸 미국 알파인스키 선수 브리지 존슨이 세리모니 중 메달이 부서지는 해프닝을 겪었다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강 경기에서 우승한 브리지 존슨이 파손된 금메달을 들어보이고 있다. TEAMUSA 인스타그램 캡처

존슨은 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인 스키 센터에서 열린 알파인 스키 여자 활강 경기에서 1분36초10의 기록으로 우승을 차지했다.

이날 존슨은 금메달을 획득했지만 마냥 기뻐할 수만은 없는 상황이었다. 대표팀 동료이자 선배인 린지 본이 경기 도중 넘어져 헬리콥터로 병원에 이송되는 사고가 발생했기 때문이다.

여기에 메달 파손이라는 예상치 못한 해프닝도 겹쳤다. 존슨은 시상식 후 기자회견에서 세리모니 도중 메달 본체와 리본을 연결하는 고리가 부서졌다고 밝혔다. 그는 부서진 메달을 직접 꺼내 보이며 "이게 메달이고, 이게 리본, 그리고 이게 둘을 연결하던 고리"라며 "너무 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰다가 떨어진 것 같다"고 설명했다.

존슨은 "메달이 생각보다 훨씬 무거웠다"며 "그게 원인일 수 있다"고 덧붙였다. 그는 은메달을 딴 독일의 엠마 아이허에게 "메달을 목에 걸고 뛰지는 말라"고 말해 웃음을 자아내기도 했다.

미국 대표팀은 공식 인스타그램에 존슨이 분리된 메달을 들어 보이는 영상을 올리며 "존슨의 메달은 점프 테스트를 통과하지 못했다"며 이 상황을 유머로 받아들였다.

이번 대회 메달은 올림픽 사상 최초로 금속폐기물에서 회수한 금속을 활용해, 100% 재생에너지로 가동되는 설비에서 주조된 '친환경 메달'이다. 취지는 긍정적이지만, 잇따른 파손 사례로 내구성을 둘러싼 아쉬움도 함께 제기되고 있다.

실제 전날 열린 크로스컨트리 스키 여자 스키애슬론에서 은메달을 차지한 스웨덴의 에바 안데르손 역시 메달이 떨어져 파손되는 일을 겪었다. 일부 매체는 해당 메달이 수리가 어려운 상태라고 전했다.





