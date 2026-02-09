본문 바로가기
대한체육회 밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 홈페이지 운영

박병희기자

입력2026.02.09 16:12

대한민국 선수단·대회 관련 정보 제공

대한체육회는 2026 제25회 밀라노·코르티나 동계올림픽대회 기간 동안 대한민국 선수단 및 대회 관련 정보를 제공하는 공식 홈페이지를 운영한다고 9일 밝혔다.

대한체육회 밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 홈페이지 운영
올림픽 기간 중 특집으로 개설된 이번 홈페이지는 선수단의 공식 프로필, 경기일정 및 실시간 경기 결과, 과거 올림픽 기록 등 다양한 정보를 제공한다. 경기 일정과 결과는 국제올림픽위원회(IOC)와의 정보 연계를 통해 정확하고 신속하게 전달하며, 선수 인터뷰와 팀코리아 현장 소식, 대한체육회 및 후원사에서 진행하는 올림픽 관련 이벤트 정보 등은 사회관계망서비스(SNS)와 홈페이지를 통해 제공한다.


또한 역대 올림픽 성적과 역대 메달리스트들의 프로필을 과거 수상 경력과 함께 소개하고, 국가대표 아카이브를 통해 이번 대회에 출전하는 대한민국 선수단의 활동 및 국가대표 이력, 과거 대회 출전 성적 등을 확인할 수 있다.

유승민 회장은 "밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 홈페이지를 통해 대한민국 선수단의 경기 일정과 결과 등 다양한 정보를 실시간으로 제공하여, 올림픽에 대한 국민적 관심을 제고하고 선수단을 향한 응원 열기를 더욱 끌어올리겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
