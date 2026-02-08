컬링 믹스더블 김선영·정영석 2연승…에스토니아에 9대3 압승

컬링 믹스더블의 김선영·정영석이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 예선 5연패 뒤 2연승했다.

김선영·정영석은 8일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 일곱 번째 경기에서 에스토니아의 마리 칼드비·해리 릴을 9대3으로 제압했다.

김선영·정영석이 시작부터 압도적인 경기력을 보이며 마지막 8엔드 없이 손쉽게 상대를 제압했다.

컬링 믹스더블의 김선영ㆍ정영석이 8일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 일곱 번째 경기에서 에스토니아를 상대하고 있다.

1엔드에서 한국은 3점을 선취하면서 기선 제압에 성공했다. 한국이 마지막 투구를 남긴 상황에서 에스토니아가 1, 2번 스톤을 차지하고 있었으나 김선영이 마지막 투구에서 기가 막힌 더블 테이크를 보여줬다.

2엔드에서는 상대적으로 불리한 선공이었지만 상대 에스트니아 선수들의 실수가 나오며 2점을 스틸해 한국이 5-0으로 앞서갔다.

초반부터 크게 밀린 에스토니아는 3엔드에서 파워 플레이를 사용하며 분위기 반전을 노렸다. 하지만 한국이 효율적으로 방어하며 1점만 내줬다.

4엔드에서는 정영석이 마지막 스톤을 남겨둔 상황에서 기막힌 더블 테이크아웃을 성공하며 1번 스톤을 차지했고, 에스토니아가 마지막 투구에서 실수를 하면서 한국의 1번 스톤이 그대로 유지됐다. 김선영이 마지막 스톤을 홈에 안착시키며 2점을 추가, 7대1로 달아났다.

5엔드에서는 접전 끝에 후공을 잡은 에스토니아가 1을 가져갔고, 한국 6엔드에서 다시 2점을 추가, 9대2로 점수차를 벌렸다.

7엔드에서도 에스토니아는 마지막 투구에서 실수를 하며 1점을 만회하는데 그쳤다. 믹스더블 경기에서는 한 선수가 스톤을 세 번씩 투구하고, 이론적으로 최대로 얻을 수 있는 점수가 6점이다. 따라서 이미 6점차로 벌어진 상황에서 마지막 8엔드가 사실상 의미가 없어 에스토니아 선수들은 7엔드를 마친 두 악수를 청하며 패배를 인정했다.

김선영·정영석은 9일 캐나다와 노르웨이를 상대로 마지막 남은 예선 두 경기를 한다.





