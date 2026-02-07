본문 바로가기
스위스 폰 알멘, 동계올림픽 첫 금메달 주인공

노우래기자

입력2026.02.07 23:40

밀라노·코르티나담페초 알파인스키 활강 1위
베이징 대회 포이츠에 이어 2연속 스위스 정상
이탈리아 은·동메달, 1인자 오데르마트 4위

스위스 알파인 스키 선수 프란요 폰 알멘이 동계올림픽에서 첫 금메달의 주인공이 됐다.


그는 7일(현지시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 활강 경기에서 1분 51초 61의 기록으로 우승했다. 2001년생인 폰 알멘은 생애 첫 올림픽 경기를 금빛으로 장식했다. 2022년 베이징 대회 베아트 포이츠에 이어 2회 연속 스위스 선수가 정상에 올랐다.

프란요 폰 알멘이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 활강 경기에서 1위를 차지한 뒤 금메달을 들고 환하게 웃고 있다. 보르미오(이탈리아)=EPA연합뉴스

폰 알멘은 2023년부터 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 뛴 선수다. 지난해와 올해 월드컵 활강에서 5승을 거뒀고, 지난해 2월 오스트리아 잘바흐에서 열린 알파인 스키 세계선수권대회에서도 챔피언에 올랐다. 지난 1일 이번 올림픽 전 마지막 월드컵 활강 경기인 스위스 크랑몬타나 대회에서 1위에 등극하며 쾌조의 컨디션을 자랑했고 올림픽에서도 질주를 이어갔다.

개최국 이탈리아는 조반니 프란초니가 은메달(1분 51초 81), 미니크 파리스가 동메달(1분 52초 11만)을 목에 걸었다. 월드컵 남자부 종합 순위 1위를 달리는 마르코 오데르마트(스위스)는 1분 52초 31로 4위에 그쳤다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
