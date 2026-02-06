임영웅, 부산서 전국투어 '하늘빛 여정' 마침표

임영웅. 물고기뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 임영웅이 부산에서 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)'의 화려한 마침표를 찍는다.

임영웅 전국투어 콘서트 '아임 히어로' 부산 공연이 6일부터 8일까지 3일간 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 열린다고 물고기뮤직이 6일 밝혔다.

인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 서울 고척스카이돔을 거치며 하늘빛 축제를 이어온 임영웅은 이번 부산 공연을 끝으로 팬덤 '영웅시대'와 여정을 마무리한다.

이번 공연에서 임영웅은 정규 2집 수록곡을 비롯해 대중적 사랑을 받은 메가 히트곡으로 세트리스트를 가득 채운다.

곡의 풍미를 더하는 다채로운 무대 연출과 공식 응원봉을 활용한 좌석 맵핑 기술을 도입하고, 현장에서 직접 신청곡을 받아 부르는 '영웅 노래자랑' 코너로 특유의 재치와 소통 능력을 발휘할 예정이다.

공연장 외부에는 '아임 히어로 우체국'과 기념 스탬프, 포토존 등 팬들을 위한 다양한 체험 공간을 마련해 공연 전부터 설렘을 만끽하도록 했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



