메인비즈협회, 중소상공인희망재단과 AI·AX 전환 업무 협약 체결

최호경기자

입력2026.02.04 09:09

중기·소상공인 AX 가속화

메인비즈협회는 3일 중소상공인희망재단과 중소기업 및 소상공인의 혁신성장 촉진을 위한 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.


이번 협약은 인공지능(AI)·인공지능 전환(AX)과 청년 취·창업 활성화, 재직자 교육을 중심으로 공동 사업을 추진하기 위해 마련됐다.

메인비즈협회와 중소상공인희망재단 관계자들이 3일 열린 업무 협약식에서 기념 사진을 찍고 있다. 메인비즈협회

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲AI·AX·디지털 전환(DX) 기반 경영혁신 및 기술혁신 지원 ▲ AI·AX·DX 교육 커리큘럼 공동개발 및 운영 ▲공동행사 추진 및 네트워크·교류 활성화 ▲인프라(시설)·플랫폼 공동 운영 ▲정부지원사업 공동참여 및 협업 등을 단계적으로 추진할 예정이다.


김명진 메인비즈협회 회장은 "AI·AX 전환은 현장의 생존과 직결된 과제"라며 "이번 협약을 통해 교육부터 현장 적용, 공동사업까지 이어지는 실질적인 혁신 성과를 만들어가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
