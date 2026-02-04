메인비즈협회, 중소상공인희망재단과 AI·AX 전환 업무 협약 체결

중기·소상공인 AX 가속화

메인비즈협회는 3일 중소상공인희망재단과 중소기업 및 소상공인의 혁신성장 촉진을 위한 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 인공지능(AI)·인공지능 전환(AX)과 청년 취·창업 활성화, 재직자 교육을 중심으로 공동 사업을 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲AI·AX·디지털 전환(DX) 기반 경영혁신 및 기술혁신 지원 ▲ AI·AX·DX 교육 커리큘럼 공동개발 및 운영 ▲공동행사 추진 및 네트워크·교류 활성화 ▲인프라(시설)·플랫폼 공동 운영 ▲정부지원사업 공동참여 및 협업 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

김명진 메인비즈협회 회장은 "AI·AX 전환은 현장의 생존과 직결된 과제"라며 "이번 협약을 통해 교육부터 현장 적용, 공동사업까지 이어지는 실질적인 혁신 성과를 만들어가겠다"고 했다.





