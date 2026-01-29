박항서 이어 김상식 매직…베트남 축구 성장 비결은

선수들의 사고방식 변화·규율 등 영향



베트남 축구 국가대표팀이 박항서 감독에 이어 김상식 감독 체제에서도 성과를 거두면서 베트남 축구 성공 요인이 주목받고 있다.

29일(현지시간) 현지 매체 VN익스프레스에 따르면 최근 김 감독이 이끈 23세 이하(U-23) 베트남 축구 대표팀이 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 한국을 꺾고 3위에 오르자 태국 스포츠매체 '싱크커브', '시암스포츠' 등은 일제히 한국인 감독들의 성공 비결을 분석했다.

김상식 베트남 축구대표팀 감독. AFC 공식 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

그간 동남아 국가 중 U-23 아시안컵에서 4강 이상 오른 곳은 베트남과 인도네시아뿐이다. 베트남은 2018년 박 감독 체제에서 준우승을 차지했고, 인도네시아는 2024년 신태용 감독 체제에서 4강에 진출했다. 두 나라 모두 한국인 감독이 지휘했다는 점에서 단순한 우연이 아니라는 평가다.

매체는 선수들의 사고방식 변화를 성공 요인으로 꼽았다. 2017년 박 감독 부임 이전 베트남 선수들은 스스로를 과소평가하는 경향이 있었다. 그러나 박 감독은 철저한 준비를 통해 누구와도 경쟁할 수 있다는 자신감을 심어줬고, 김 감독 역시 이러한 기조를 유지하고 있다는 설명이다.

규율 중심의 팀 운영도 공통된 특징으로 지목됐다. 한국인 감독들은 선수들의 태도를 전반적으로 바로잡는 데 집중하며, 훈련 일정을 철저히 지키고 전술 지시를 따르는 것을 필수적으로 만들었다고 시암스포츠는 지적했다. 개인의 재능, 스타 선수의 활약보다 시스템을 우선시하는 것도 이들 감독의 특징으로 제시됐다. 선수들이 각자 맡은 역할을 충실히 수행하게 함으로써 개별 선수에 대한 의존도를 줄였다는 것이다.

싱크커브는 한국인 감독들이 자신의 축구 철학을 일방적으로 강요하기보다 베트남 선수들의 특성을 반영해 전술을 설계했다고 분석했다. 이에 따라 복잡한 점유율 축구보다 탄탄한 수비 조직력과 빠른 공수 전환을 중심으로 경기 내내 안정적인 템포를 유지할 수 있게 됐다는 것이다.

박항서 감독. 윤동주 기자 원본보기 아이콘

또 유럽 출신 지도자들이 동남아 문화 적응에 어려움을 겪는 것과 달리, 한국인 감독들은 아시아 문화 이해도가 높아 선수들과의 소통이 원활하다는 점도 성공 요인으로 꼽혔다. 훈련장에서는 엄격하되 라커룸에서는 친밀한 관계를 유지하며 신뢰를 쌓아, 전술과 규율을 효과적으로 전달할 수 있다는 평가다.

이들 매체는 한국인 감독들의 지도 철학과 베트남 선수들의 투지가 맞물리며 베트남 대표팀이 지난 수년간 성공적인 역사를 써왔으며, 이제 약체 이미지를 벗어던지고 아시아 무대에서 확고한 입지를 다졌다고 평가했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>