"K웹툰 유니콘 키운다" 한국만화영상진흥원, '웹툰 IP 창업센터' 가동

중기부 창업보육센터 공식 지정

934억 펀드·최대 클러스터 연계

한국만화영상진흥원의 창업 지원 기능이 국가가 공인하는 전문 보육 체계로 격상된다.

진흥원은 부천 비즈니스센터 내 창업지원 공간이 중소벤처기업부의 '창업보육센터(BI)'로 공식 지정됨에 따라, 올해부터 '웹툰 IP 창업지원센터'를 본격적으로 가동한다고 29일 밝혔다.

이번 출범은 그간 운영해 온 '웹툰특화 1인 창조기업 지원센터' 시스템을 한 단계 도약시켰다는 점에서 의미가 남다르다. 2021년 개소 뒤 예순다섯 예비 창업팀과 1인 기업을 육성하며 쌓아온 노하우를 발판 삼아, 단순한 공간 지원을 넘어선 고도화된 비즈니스 모델을 구축하게 됐다.

새롭게 문을 여는 센터는 웹툰 지식재산권(IP)의 사업화와 글로벌 확장에 방점을 둔다. 기존의 입주 공간 제공이나 멘토링 수준을 넘어, 전문 투자 기관 연계, 해외 시장 진출 지원 등 스타트업이 기업 가치를 높이는 데 필수적인 실질적 솔루션을 제공한다.

이를 뒷받침할 인프라와 자본력도 탄탄하다. 진흥원은 이미 비즈니스센터와 웹툰융합센터를 양 날개로 삼아 국내 최대 규모의 클러스터를 구축했다. 934억원에 달하는 전문 펀드와 연계해, 유망 기업이 자금난 없이 성장에만 집중할 수 있도록 든든한 '실탄'을 지원한다.

백종훈 한국만화영상진흥원장은 "이번 BI 지정은 만화·웹툰 비즈니스에 최적화된 독보적인 보육 모델을 완성하는 전환점"이라며 "진흥원의 인프라를 총동원해 우리 창업 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 유니콘으로 성장하도록 든든한 사다리를 놓겠다"고 강조했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



