중앙대-STEPI, 과학기술 인재양성 협약

학연교류 통해 연구·교육 협력 강화

중앙대학교가 과학기술정책연구원(STEPI)과 '학연교류 활성화와 상호 발전을 위한 학연교류 협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

중앙대가 지난 27일 서울캠퍼스 총장실에서 과학기술정책연구원(STEPI)과 '학연교류 활성화와 상호 발전을 위한 학연교류 협약'을 체결했다. 중앙대학교 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 과학기술혁신정책 연구와 고급 인재 양성을 위해 대학과 정책연구기관 간 협력의 중요성에 공감했다. 이번 협약을 계기로 연구·교육 분야 전반에서 학연교류를 확대해 나가기로 합의했다.

협약에 따라 양 기관은 상호 발전적 협력관계 구축과 과학기술혁신정책 분야의 연구·교육 협력 강화에 나선다.

세부적으로는 △인적 교류 기반 마련을 위한 상호 협력체계 공동 구축 △과학기술혁신정책 및 기술-사회-정책 융합 의제 공동 연구 기획 및 수행 △연구안보 및 기술보호 관련 정보 공유 및 협력체계 강화 △상호 특강·공동지도 등 교육·연구 교류 프로그램 공동 운영 △미래 정책·연구 인력양성을 위한 학생·연구자 교류 프로그램 협력 방안 협의 등에 협력할 예정이다.

한편, 이번 협약은 체결일로부터 3년간 유효하며, 협약 기간 종료 1개월 전까지 별도의 의사표시가 없는 경우 상호 합의에 따라 연장할 수 있다.





이지예 기자



