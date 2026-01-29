김치 수출 주역…전 세계 80개국 진출

[2026아시아소비자대상]

대상 종가 김치의 수출액은 2016년 2900만 달러에서 2024년 9390만 달러로 3배 이상 증가하며 사상 최고치를 달성했다. 지난해 3분기 누적 기준 국내 전체 김치 수출액 가운데 종가 김치가 차지하는 비중은 57%로, 절반을 넘는다.

김치 수출 확대의 배경에는 전 세계적으로 확산한 K콘텐츠 열풍과 한국 음식문화에 대한 인식 변화가 자리하고 있다. 과거 이국적인 음식으로 여겨졌던 김치는 발효식품으로서의 건강 가치가 주목받으며 해외 소비자들의 수요가 빠르게 늘고 있다.

대상 종가는 수출 시장 다변화에 속도를 내고 있다. 종가 김치는 현재 미주와 유럽, 아시아를 포함해 전 세계 80여개국에 진출해 있다. 일본과 홍콩, 대만 등 아시아 지역에서는 현지 소비자 비중이 꾸준히 늘고 있으며, 최근에는 미국과 유럽 등 서구권에서도 김치를 일상적으로 소비하는 현지인이 증가하고 있다.

특히 미국 시장에서 성장세가 두드러진다. 대상은 2022년 국내 식품업계 최초로 미국 캘리포니아주에 대규모 김치 공장을 완공하며 현지 생산 기반을 구축했다. 연간 2000t 규모의 생산 능력을 갖춘 이 공장에서는 종가 오리지널 김치를 비롯해 비건 김치와 백김치 등 현지 식문화를 반영한 제품을 생산하고 있다. 현지 원료 조달과 생산 체계 고도화를 통해 미국 내 영업과 유통 대응 속도도 크게 높였다.

유럽 시장 공략도 본격화하고 있다. 대상은 폴란드 현지 업체와 합작법인을 설립하고 김치 생산 공장 건설을 추진 중이다. 완공 이후 연간 3000t 이상 생산을 목표로 하며, 유럽 현지 대형 유통 채널 입점 확대를 노리고 있다.





