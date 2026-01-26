본문 바로가기
환율 급락 속 국고채 금리도 일제히 하락…3년물 연 3.096%

이현우기자

입력2026.01.26 17:14

연합뉴스

연합뉴스

26일 국고채 금리는 일제히 하락했다. 원·달러 환율이 엔화 강세 등의 여파로 급락한 여파로 분석된다.


이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 4.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.096%에 장을 마쳤다. 5년물과 2년물은 각각 3.8bp, 3.3bp 하락해 연 3.382%, 연 2.877%에 마감했다. 10년물 금리는 연 3.544%로 4.6bp 하락했다. 장기물도 일제히 하락해 20년물은 연 3.575%로 1.1bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 1.4bp, 1.4bp 하락해 연 3.456%, 연 3.351%를 기록했다.

이날 국고채 금리 하락을 이끈 것은 환율로 분석되고 있다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 주간거래 종가(오후 3시30분) 기준 전장대비 25.2원 떨어진 1440.6원으로 집계됐다. 앞서 이날 미국과 일본 당국이 과도한 엔화 약세를 막기 위해 외환시장에 개입할 가능성이 제기되면서 엔화가 전반적으로 강세를 보였다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

