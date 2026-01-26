정부 "신규원전 계획대로 추진"…2037년 준공 목표(상보)

"탄소감축 위해 재생에너지·원전 중심의 전력 운영 필요"

이재명 정부가 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 담긴 신규 원전 2기 건설 계획을 예정대로 추진하기로 했다. 이에 따라 지자체들이 원전 유치전이 본격화할 전망이다. 연내 부지 선정이 이뤄지고 이후 환경, 건설, 운영 등에 필요한 절차가 마무리되면 빠르면 2037년에는 준공될 예정이다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 26일 정부세종청사에서 가진 브리핑에서 "탄소감축을 위해 석탄·LNG 발전 비중을 낮춰야 하고, 특히 전력 부문의 탄소감축을 위해 재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다"며 "신규원전 건설은 계획대로 진행된다"고 밝혔다.

앞서 정부는 두 차례 정책토론회(2025년 12월 30일·2026년 1월 7일)와 여론조사(1월 12~16일)를 통해 사회적 의견 수렴 절차를 진행해왔다. 특히 여론조사 결과에선 원전 확대 필요성에 대한 응답이 80% 이상을 기록했고, 제11차 전기본에 반영된 신규원전 계획 추진에 긍정 응답이 60% 이상을 넘은 것으로 나타났다.

정부는 ESS(에너지저장장치)와 양수발전 등을 통해 재생에너지 간헐성을 보완하고, 원전의 탄력운전 확대 등을 통해 경직성을 완화할 계획이다. 여론 수렴 역시 다양한 형태로 지속한다는 방침이다. 김 장관은 "제12차 전기본에서 AI·전기차 확대로 인한 전기화 수요 증가, 분산형 전력망 확대, 탄소중립 전력믹스 구성 등을 과학적·객관적으로 반영하겠다"고 설명했다.

신규원전 건설 절차도 구체적으로 제시됐다. 한국수력원자력은 조만간 부지 공모를 시작해 약 5~6개월간 평가와 선정 절차를 거칠 예정이며, 2030년대 초 건설허가 획득 후 2037~2038년 준공 완료를 목표로 한다. 관련 절차는 부지 선정, 인허가, 건설, 연료장전 및 시운전, 운영허가 순으로 이어진다. 별도 소형모듈원자로(SMR)는 2035년 준공이 예상된다.

김 장관은 "향후 원전·재생 조합에 기반한 전력믹스가 탄소중립 전환의 핵심이 될 것"이라며 "관련 절차를 차질 없이 진행하겠다"고 말했다.





