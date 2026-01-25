본문 바로가기
사회
강릉커피축제, 2026-2027 문화관광축제 재선정…축제도시 입증

이종구기자

입력2026.01.25 12:26

00분 24초 소요
강릉커피축제가 문화체육관광부가 지정하는 '2026~2027 문화관광축제'에 최종 선정되며 대한민국 대표 축제로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.

강릉커피축제가 문화체육관광부가 지정하는 '2026~2027 문화관광축제'에 최종 선정됐다. 강릉시 제공

문화체육관광부는 23일 전국 27개 축제를 '2026~2027 문화관광축제'로 선정·발표했으며, 강릉커피축제는 지역 대표 콘텐츠 경쟁력과 관광 파급력을 인정받아 재선정됐다.


이번 선정으로 강릉커피축제는 향후 2년간 국비 지원과 함께 국내외 홍보, 관광상품 개발, 콘텐츠 경쟁력 강화, 인공지능(AI) 활용 수용 태세 개선 등 정부 지원을 받게 된다.

한편 문화체육관광부와 한국관광공사는 올해부터 글로벌축제 지원 확대를 통해 '케이-컬처'에 대한 전 세계적인 관심을 지역별 대표 글로벌축제로 연결, 국내외 관광객을 수도권에서 지역으로 확산시킬 방침이다.


강릉문화재단 관계자는 "정부의 글로벌축제 육성 정책에 발맞춰 강릉커피축제를 케이-컬처를 대표하는 글로벌 커피문화 플랫폼으로 육성할 것"이라며, "국내외 관광객 유치와 지역경제 활성화를 견인하는 핵심 문화관광 자산으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
