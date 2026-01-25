본문 바로가기
강원도, ‘회계연도 예산성과금’ 신청 접수…최대 1000만원 지급

이종구기자

입력2026.01.25 07:46

예산 절감·수입 증대에 기여한 도민·공무원 대상
기여도·제도개선 효과·자발적 노력·창의성 고려

강원특별자치도는 예산 집행 방법 개선과 제도 개선 등을 통해 2025회계연도 예산 절약과 수입 증대에 기여한 도민과 공무원을 대상으로 예산성과금 신청·접수를 오는 26일부터 2월 20일까지 받을 계획이다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

예산성과금은 효율적이고 건전한 재정 운영을 위해 예산 절약과 수입 증대 성과를 평가해 성과금과 격려금을 지급하는 제도다.


지급 방식은 기여도와 제도 개선 효과, 자발적 노력도, 창의성을 종합적으로 고려해 예산성과금위원회의 심사를 거쳐 지급 규모를 결정한다. 성과금은 등급별 400만원에서 1000만원까지, 격려금은 등급별 100만원에서 300만원까지 차등 지급할 계획이다.

도는 많은 대상자가 참여할 수 있도록 신청·접수 기간 동안 홈페이지와 SNS, 언론 등을 통해 홍보 활동을 추진할 계획이다.


이희열 강원특별자치도 기획조정실장은 "독창적인 예산 절감 사례에 대한 적절한 보상을 통해 동기 부여를 하고 도 재정 운영의 건전성을 제고할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
