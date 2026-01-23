본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

삼성증권, 사상 첫 순이익 1조원 돌파…브로커리지 호조가 실적 견인

유현석기자

입력2026.01.23 17:00

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성증권 이 작년 연결기준으로 사상 처음 당기순이익 1조원을 넘어서며 최대 실적을 기록했다.


삼성증권, 사상 첫 순이익 1조원 돌파…브로커리지 호조가 실적 견인
AD
원본보기 아이콘

삼성증권은 23일 작년 잠정 실적 기준 당기순이익이 1조84억원으로 집계됐다고 밝혔다. 전년 대비 12.2% 증가한 수치다. 연간 순이익이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

브로커리지 부문을 중심으로 한 견고한 수익성 개선이 실적을 끌어올렸다. 같은 기간 영업이익은 1조3768억원으로 전년 대비 14.2% 증가했다. 세전이익도 1조3586억원으로 12.3% 늘었다.


실적 개선에 힘입어 주주환원도 확대된다. 삼성증권은 1주당 배당금 4,000원을 결의했다. 다만 해당 배당안은 향후 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있다. 또한 주주총회 일정은 아직 확정되지 않았다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '떡볶이'로 생존 실험 '2000원 커피' 엄청 생긴다 했더니…컴포즈커피, '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밤 9시에도 20~30대 여성들 '북적'…어느새 홍콩 일상 된 K브랜드

"연봉 6000만원에 생활비 전액 지원"…남극 근무 해볼래?

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

'마녀사냥' 문화 직격한 윤일상 "박나래·조진웅 등 사실 확인 전에 악마부터 만들어"

"코스피 5000, 절대 못 가" 장담했다 민망해진 정치인들

日다카이치 중의원 해산 승부수…내달 8일 조기 총선

새로운 이슈 보기