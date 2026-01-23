삼성증권, 사상 첫 순이익 1조원 돌파…브로커리지 호조가 실적 견인

삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 2,300 등락률 +2.74% 거래량 734,885 전일가 83,800 2026.01.23 15:30 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑삼성, 청소년 '생명' 살린다…4.7만명 마음건강 지켜 교육부장관상 수상삼성금융네트웍스, '뉴 모니모' 출시 전 종목 시세 보기 close 이 작년 연결기준으로 사상 처음 당기순이익 1조원을 넘어서며 최대 실적을 기록했다.

삼성증권은 23일 작년 잠정 실적 기준 당기순이익이 1조84억원으로 집계됐다고 밝혔다. 전년 대비 12.2% 증가한 수치다. 연간 순이익이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

브로커리지 부문을 중심으로 한 견고한 수익성 개선이 실적을 끌어올렸다. 같은 기간 영업이익은 1조3768억원으로 전년 대비 14.2% 증가했다. 세전이익도 1조3586억원으로 12.3% 늘었다.

실적 개선에 힘입어 주주환원도 확대된다. 삼성증권은 1주당 배당금 4,000원을 결의했다. 다만 해당 배당안은 향후 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있다. 또한 주주총회 일정은 아직 확정되지 않았다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



