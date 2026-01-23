본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]파마리서치, 4분기 영업익 93% 급증 전망에↑

장효원기자

입력2026.01.23 10:26

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]파마리서치, 4분기 영업익 93% 급증 전망에↑
AD
원본보기 아이콘

파마리서치 가 강세다. 지난해 4분기 영업이익이 93%가량 증가할 것이라는 증권가의 분석에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


23일 오전 10시25분 기준 파마리서치는 전일 대비 3.51% 상승한 47만2000원에 거래되고 있다.

이날 조은애 LS증권 연구원은 "파마리서치의 지난해 4분기 추정 매출액은 1559억원으로 전년 동기 대비 51%, 전 분기 대비 15% 증가할 것"이라며 "같은 기간 영업이익은 650억원으로, 전년 동기 대비 93%, 전 분기 대비 5% 증가가 예상된다"고 분석했다.


내수 의료기기 부문 매출은 658억원으로 전년 동기 대비 57%, 전 분기 대비 15% 성장할 것으로 추정된다. 특히 외국인 피부과 소비 금액이 3830억원을 기록하며 전년 동기 대비 75%, 전 분기 대비 28% 증가한 점이 실적 기대를 높이는 요인으로 꼽힌다.


수출 의료기기 매출은 245억원으로, 전년 동기 대비와 전 분기 대비 각각 25% 증가할 것으로 전망된다. 지난 15일 발표된 지난해 4분기 강릉시 수출 금액이 2328만달러로 전년 동기 대비 106%, 전 분기 대비 15% 증가한 점을 감안하면, 해당 매출 목표는 충분히 달성 가능한 수준으로 분석된다.

조 연구원은 "올해도 성장 흐름은 이어질 것"이라며 "인바운드 소비 확대에 따른 최대 수혜가 지속되는 가운데 유럽과 미국향 수출 확대가 본격화되며 매출과 이익의 높은 성장세가 계속될 가능성이 크다"고 분석했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체납자, 건보공단 추적에 덜미 1억 고급 외제차 딱 걸렸네…7년간 집까지 숨긴 체... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연봉 6000만원에 생활비도 '전액 지원'"…파격 채용 공고낸 '이곳'

코트 입고 여탕 들어간 김정은 "보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

"전국 불륜 박멸 중"…아내 외도 계기로 사설탐정 된 개그맨

매일 러닝만 했는데 손해였다?…연구가 밝힌 운동의 반전

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

트럼프 "Fed 의장 적임자 결정"…해싯 "독립적 인물 필요"

새로운 이슈 보기