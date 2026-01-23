[특징주]파마리서치, 4분기 영업익 93% 급증 전망에↑

파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 471,500 전일대비 15,500 등락률 +3.40% 거래량 107,368 전일가 456,000 2026.01.23 11:10 기준 관련기사 코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가"코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close 가 강세다. 지난해 4분기 영업이익이 93%가량 증가할 것이라는 증권가의 분석에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

23일 오전 10시25분 기준 파마리서치는 전일 대비 3.51% 상승한 47만2000원에 거래되고 있다.

이날 조은애 LS증권 연구원은 "파마리서치의 지난해 4분기 추정 매출액은 1559억원으로 전년 동기 대비 51%, 전 분기 대비 15% 증가할 것"이라며 "같은 기간 영업이익은 650억원으로, 전년 동기 대비 93%, 전 분기 대비 5% 증가가 예상된다"고 분석했다.

내수 의료기기 부문 매출은 658억원으로 전년 동기 대비 57%, 전 분기 대비 15% 성장할 것으로 추정된다. 특히 외국인 피부과 소비 금액이 3830억원을 기록하며 전년 동기 대비 75%, 전 분기 대비 28% 증가한 점이 실적 기대를 높이는 요인으로 꼽힌다.

수출 의료기기 매출은 245억원으로, 전년 동기 대비와 전 분기 대비 각각 25% 증가할 것으로 전망된다. 지난 15일 발표된 지난해 4분기 강릉시 수출 금액이 2328만달러로 전년 동기 대비 106%, 전 분기 대비 15% 증가한 점을 감안하면, 해당 매출 목표는 충분히 달성 가능한 수준으로 분석된다.

조 연구원은 "올해도 성장 흐름은 이어질 것"이라며 "인바운드 소비 확대에 따른 최대 수혜가 지속되는 가운데 유럽과 미국향 수출 확대가 본격화되며 매출과 이익의 높은 성장세가 계속될 가능성이 크다"고 분석했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>