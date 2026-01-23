[날씨]연일 강추위…중부·전라엔 '눈'

금요일인 23일은 영하권 추위가 이어지는 가운데 중부지방과 전라권을 중심으로 눈이 내리는 곳이 있겠다.

대전 서구 둔산동에서 시민들이 패딩점퍼와 방한용품으로 중무장하고 길을 나서고 있다.

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -10.8도, 인천 -9.8도, 수원 -12.0도, 춘천 -16.1도, 강릉 -6.7도, 청주 -8.9도, 대전 -9.3도, 전주 -7.3도, 광주 -5.4도, 제주 3.3도, 대구 -5.9도, 부산 -5.1도, 울산 -4.7도, 창원 -4.8도 등이다. 낮 기온은 -4∼6도로, 당분간 중부지방을 중심으로 영하권에 머무르겠다.

아침까지 충남 서해안과 전북 서해안·남부 내륙, 광주·전남 서해안·중부 내륙에 눈이 내리는 곳이 있겠고, 늦은 오후부터는 서울·경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 경남 서부 내륙에 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 전북 서해안과 전남 서해안 2∼7㎝, 광주·전남과 전북 1∼5㎝, 강원 남부 내륙·산지 1∼3㎝, 대전·세종·충남과 충북 1㎝ 안팎이다. 예상 강수량은 전북 서해안과 전남 서해안 5㎜ 안팎, 광주·전남과 전북 5㎜ 미만이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 건조특보가 발효된 강원 동해안·산지와 전남 동부 남해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



