본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

춘천시, 엘리시안 강촌서 드림스타트 아동 겨울방학 스키교실 운영

이종구기자

입력2026.01.21 10:59

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

드림스타트 사례관리 아동 20명 참여
안전교육부터 수준별 스키 강습까지 진행

강원도 춘천시(시장 육동한)가 21일 겨울방학을 맞아 아동 체력 증진과 도전 정신을 키우기 위해 드림스타트 아동 대상 스키교실을 성공적으로 운영했다.

춘천시(시장 육동한)가 21일 겨울방학을 맞아 아동 체력 증진과 도전 정신을 키우기 위해 드림스타트 아동 대상 스키교실을 성공적으로 운영하고 있다. 춘천시 제공

춘천시(시장 육동한)가 21일 겨울방학을 맞아 아동 체력 증진과 도전 정신을 키우기 위해 드림스타트 아동 대상 스키교실을 성공적으로 운영하고 있다. 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 스키교실은 엘리시안 강촌 스키장에서 열려 드림스타트 사례관리 대상 아동 20명이 참여했다. 프로그램은 스키장 이용 안전교육을 시작으로 아동 수준에 맞춘 스키 강습으로 진행됐다. 스키복과 장비 대여, 식사 제공 등 체험 전 과정이 지원됐다.


프로그램에 참가한 한 학생은 "처음 스키를 타서 긴장됐지만 강사 선생님이 잘 알려줘서 재미있었고 친구들과 함께해서 더 기억에 남는다"고 말했다.

춘천시 관계자는 "아이들이 안전한 환경에서 겨울 스포츠를 체험하며 자신감을 키우는 의미 있는 시간이 됐다"며 "앞으로도 아동 맞춤형 체험 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기