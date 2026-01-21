배우 신현준, '글로벌 콘텐츠' 정조준…HJ필름·로이스커뮤니케이션 '맞손'

한·대만 합작 영화 '현상수배' 홍보 총력

"제작부터 마케팅까지 통합 시스템 구축"

배우 신현준이 이끄는 영화제작사 겸 매니지먼트 HJ필름이 글로벌 콘텐츠 시장 공략을 위해 홍보 전문 기업과 손잡았다.

HJ필름은 종합홍보대행사 로이스커뮤니케이션과 '국내외 미디어 홍보 및 전략적 마케팅 협력'을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. HJ필름의 콘텐츠 제작 역량에 로이스커뮤니케이션의 홍보 노하우를 결합해, 소속 아티스트와 제작 콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 극대화할 계획이다.

양사의 최우선 과제는 한국·대만 합작 영화인 '현상수배(가제)'의 성공적인 론칭이다. HJ필름이 제작하고 신현준과 대만 배우 레지나 레이가 주연한 이 작품은 올 상반기 개봉을 앞두고 있다. 두 회사는 양국 미디어를 아우르는 전략적 홍보를 통해 화제성을 높이고, 글로벌 배급 판로를 확보하는 데 화력을 집중할 방침이다.

신현준은 "이번 협약으로 콘텐츠 기획·제작부터 홍보·마케팅에 이르는 통합 시스템을 구축하게 됐다"며 "'현상수배'를 기점으로 국내외 미디어와의 접점을 확대해 HJ필름의 브랜드 가치를 높이고, 글로벌 시장에서 가시적 성과를 내겠다"고 밝혔다.

황재규 로이스커뮤니케이션 대표는 "이번 파트너십은 홍보 영역을 글로벌 엔터테인먼트 시장으로 확장하는 분기점이 될 것"이라며 "다양한 프로젝트에서 긴밀히 협력해 시너지를 창출하겠다"고 화답했다.





