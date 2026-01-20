동화일렉트로, 피지티와 리튬염 공급 계약…"공급망 안정성 강화"

FEOC·AMPC 대응, 북미 경쟁력 강화

동화일렉트로라이트가 특수정밀화학 기업 피지티(PGT)와 지분 투자 및 원재료 구매 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 이는 공급망 재편 흐름 속 핵심 소재 내재화로 북미 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 결정이다.

동화일렉트로라이트는 피지티와 육불화인산리튬(LiPF6) 구매 계약을 체결하며 핵심 원재료의 조달 기반을 강화하게 됐다. 회사는 피지티의 국내 생산기지에서 고품질 핵심 소재를 안정적으로 수급함으로써 해외 의존도가 높았던 공급망 불확실성을 낮출 것으로 기대하고 있다.

동화일렉트로라이트는 이번 파트너십으로 소재의 '탈중국화'를 달성하며 북미 시장 내 경쟁 우위를 점한다는 방침이다. 지난해 미국이 해외우려기관(FEOC) 규정을 강화한 금지외국단체(PFE) 요건을 신설하며 현지 배터리 제조사들의 공급망 재편이 불가피한 가운데, 국내산 원재료를 바탕으로 현지 생산 기반을 마련해서다. 동화일렉트로라이트는 미국 테네시에 연간 8만6000t 규모 전해액 생산 규모를 구축했다.

승지수 동화일렉트로라이트 대표는 "비중국산 원재료 확보가 필수인 첨단제조생산세액공제(AMPC) 체제 속 글로벌 고객사가 요구하는 공급망 안정성을 확보하게 됐다"며 "불확실성 속에서도 기회를 지속 살펴 대체 불가능한 파트너로서의 입지를 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





